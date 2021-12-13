Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за торнадо

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за сильных торнадо и распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь, сообщил Белый дом.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо. В регионе введен режим ЧС, последствия урагана ликвидируют подразделения национальной гвардии США.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что общее число жертв урагана в штате достигло 80 человек. Больше других пострадал город Мэйфилд, где разрушены множество жилых домов, полицейский участок, пожарная станция, а также свечной завод, на котором работали многие жители города, пишет Regnum.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас полагает, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также спасении людей могут занять несколько недель и даже месяцев.

Всего торнадо прошлись по территории семи штатов. Сообщается, что число жертв может заметно вырасти – многие люди числятся пропавшими без вести.