13 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Алеся Субботина (2020) | Фото: instagram.com/alesubbotina

Челябинский депутат Алеся Субботина, осужденная за мошенничество, написала заявление о сложении полномочий

В Челябинске депутат райсовета Калининского района Алеся Субботина, осужденная за мошенничество, написала заявление о досрочном сложении полномочий.

"Такое решение принято вынужденно, в связи с вступившим в отношении меня приговора. Я уважаю законы Российской Федерации и пока идет стадия обжалования данного приговора, добровольно приняла решение о сложении с себя полномочий депутата", - сообщила она на своей странице в соцсети.

Субботина отметила, что продолжит общественную деятельность.

Напомним, в июле Калининский районный суд Челябинска приговорил Алесю Субботину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в 2015 году, когда Субботина работала риелтором, к ней обратился мужчина и попросил заем в размере 55 тысяч рублей. Она ввела в заблуждение потерпевшего и убедила, что, подписывая договор купли-продажи, он заключает договор займа под залог квартиры. 29 мая 2015 года Субботина зарегистрировала сделку по отчуждению жилого помещения, рыночная стоимость которого составляла более 700 тысяч рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор в областном суде, просила его отменить и оправдать Субботину. Челябинский областной суд снизил срок наказания на 3 месяца.

Вопрос о лишении полномочий депутата Субботиной дважды должны были рассмотреть на заседании совета депутатов, но решение так и не было принято.

Теги: Алеся Субботина, депутат, мошенничество, экоактивист,



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