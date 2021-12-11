11 Декабря 2021
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Российским судьям указали на недопустимость использования мата в официальных документах

Российским судьям напомнили о недопустимости использования мата в официальных документах. Письмо с наставлениями опубликовала комиссия Совета судей России по этике.

Комиссия осуждает нецензурную брань в тексте постановлений и указывают, что мат нарушает действующее законодательство.

Исключение составляют "иностранные слова, не имеющие имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", отмечается в письме. Комиссия отмечает, что рекомендации относятся к деятельности судей всех уровней, передает РБК.

Эксперты сообщают о том, как мат чаще всего оказывается в судебных документах: из-за копирования и "бездумного перенесения" кусков текстов из других документов, например, исковых заявлений, возражений сторон и т.д.

Если судьям необходимо провести лингвистическую экспертизу, то рекомендуется использовать пропуски в бранных словах или заменять их, например, звездочками.

В начале этого года широко обсуждался случай, когда в определениях судьи московского арбитража обнаружились ругательства. Причем они были внесены намерено: в документах их печатали белым шрифтом, поэтому ругательства долгое время оставались незамеченными. Но при копировании фразу, находившуюся перед подписью судьи, заметили – при выделении и вставке она стала контрастной. Арбитражный суд начал проверку, нескольких сотрудников уволили.

Теги: мат, судьи, официальные документы, нецензурная брань



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