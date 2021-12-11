Полиция задержала трех мужчин, избивших москвича в подземном переходе

Полиция задержала трех подозреваемых в жестоком избиении москвича в подземном переходе на Комсомольской площади. По данным столичной прокуратуры, полиция задержала мужчин – 23-х, 25-ти, и 26 лет. Все они являются жителями Кемеровской области.

ЧП произошло 5 декабря. "Трое мужчин из хулиганских побуждений, не реагируя на замечания, подвергли избиению прохожего, после чего скрылись", - сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство передало уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ, из ведения полиции в столичное управление Следственного комитета.