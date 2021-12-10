10 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении – Матвиенко

Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении и вернет его в Госдуму. Об этом сегодня на встрече со статс-секретарями федеральных министерств заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Она раскритиковала поведение Минпросвещения, которое внесло на этапе второго чтения правки, "концептуально изменившие смысл закона". По словам Матвиенко, это может быть технической ошибкой со стороны министерства, но за такими вещами надо следить.

"Там может ошибка техническая, но она меняет суть закона – такие вещи надо прорабатывать, в этом смысл работы статс-секретарей. Мы должны будем отклонить этот закон и вернуть его в Госдуму. Не к лицу такая мышиная возня министерствам", - заявила председатель СФ.

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко был озадачен таким самовольством Минпросвещения и обещал в кратчайшие сроки проработать вопрос.

В целом не очень понятно, как Совет Федерации будет возвращать законопроект в Госдуму, если сама нижняя палата и сняла его с рассмотрения и отправила на доработку.

Теги: совет федерации, валентина матвиенко, поправки, минпросвещения, законопроект, дистанционное обучение



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