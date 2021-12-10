Следствие квалифицировало гибель пропавшего подполковника Росгвардии как убийство

Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области квалифицирована следствием как убийство. Об этом сообщил источник ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили, что гибель сотрудника не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер.

Известно, что погибший служил оперативником СОБРа по особо важным делам в московской Росгвардии, передает Telegram-канал Baza.

Мужчина пропал 18 ноября – после ссоры с бывшей женой он ушел из дома, никого не предупредил.

Тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме в поселке под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, на теле имелись осколочные ранения, а рядом нашли рычаг взрывателя гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.