В Тульской области нашли обезглавленное тело подполковника Росгвардии, пропавшего три недели назад

В Тульской области нашли часть тела пропавшего около трех недель назад подполковника Росгвардии – без головы и рук.

Мужчина пропал 18 ноября – после ссоры с бывшей женой он ушел из дома, никого не предупредил. Следствие полагает, что именно проблемы в личной жизни могли стать причиной исчезновения силовика.

Известно, что погибший служил оперативником СОБРа по особо важным делам в московской Росгвардии, передает Telegram-канал Baza.

Тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме в поселке под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, на теле имелись осколочные ранения, а рядом нашли рычаг взрывателя гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.