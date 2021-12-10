Звезды бокса мирового уровня проведут поединки в Екатеринбурге

Русская медная компания и RCC Boxing Promotions проведут в Екатеринбурге два турнира по боксу с участием звезд мирового уровня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, шоу состоятся 10 и 11 декабря: за два дня в столице Урала пройдут два боя за титулы суперчемпионов мира WBA в самых элитных весовых категориях - первой тяжелой и тяжелой. Стоит отметить, что последний раз бои такого уровня RCC проводила в Челябинске два года назад.

В пятницу турнир пройдет в Академии единоборств РМК, главным событием станет бой россиянина Алексея Егорова и француза Арсена Гуламиряна. Этот поединок должен был состояться еще в 2019 году, но постоянно откладывался по разным причинам, в том числе из-за "ковидных" ограничений. На этом же шоу выступит большое количество молодых и перспективных бойцов из России, в том числе местный боксер Евгений Ляшков - его бой станет со-главным событием вечера.

А в субботу турнир пройдет уже на арене КРК "Уралец": транслировать шоу будут Первый канал и стриминговый сервис DAZN. Восьмикратный чемпион мира WBA Дмитрий Бивол будет защищать свой титул против Умара Саламова. Это первый бой Бивола в России за последние четыре года, как и все звезды бокса, он выступает в США.

Еще один поединок проведет Магомед Курбанов, который уже несколько месяцев нацелен на бой с Тимофеем Цзю. И Курбанова ждет важный шаг в этом направлении: встреча с бывшим чемпионом мира Патриком Тейшейрой.

В Екатеринбург уже прилетели звездные спортсмены - Григорий Дрозд, Александр Поветкин и Денис Лебедев. Они будут почетными гостями на турнирах.