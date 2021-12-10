10 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Южноуральске экс-директор завода получил условный срок за сокрытие денег и долги по зарплате

Бывшего директора Южноуральского завода радиокерамики приговорили к 3 годам лишения свободы условно за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и невыплату заработной платы работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимый сокрыл свыше 60 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 175 млн рублей.

Также он не выплатил работникам зарплату в размере свыше 3,3 млн рублей.

Теги: налоги, зарплата, суд,



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