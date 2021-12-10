10 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

На трассе М-5 в Челябинской области остановили пьяного водителя автобуса

В Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя рейсового автобуса на трассе М-5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, инцидент произошел утром 10 декабря на 1702 км автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района. Сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус "Луидор" для проверки документов. Однако заметили у водителя признаки опьянения.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. От управления автобусом он был отстранен. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В автобусе находилось четыре пассажира, которые ехали по маршруту Сатка – станция Бердяуш. Их пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы.

Известно, что водитель на этом же автобусе в октябре уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Тогда в выдыхаемом им воздухе содержание паров этанола составило 1.44 мг/л. Рассмотрение дела в суде назначено на 13 декабря.

Теперь под проверку попадет и транспортное предприятия. Сотрудники ГИБДД проверят, как проходит процедура предрейсовых медицинских и технических осмотров.

Теги: автобус, водитель, алкоголь,



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