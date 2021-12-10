В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денег при реконструкции платформы вокзала

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при реконструкции платформы № 4 вокзала города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, контракт был заключен между акционерными обществами "РЖДстрой" и "Реммагистраль". Подрядчик передал акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов статистическим нагрузками на сваи, которые фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы.

По данному акту работы были оплачены. В результате были похищены деньги РЖД в размере 500 тыс. рублей.