В Челябинске из-за аварии на водопроводе отключено водоснабжение 17 зданий

В Челябинске из-за повреждения водопровода отключено водоснабжение в ряде многоквартирных домов и на объектах социальной сферы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В администрации сообщили, что воду отключили сегодня в 6.15 из-за повреждения водопровода подрядной организацией "Подземные коммуникации" при прокладке силового кабеля. В настоящий момент аварию устраняют.

Под отключение попали дома по улице М.Джалиля, 12,14,15,16, Клайна, 2,3,7,7а, 9,10, А.Шмакова, 36,38,40,42,46; М.Чуйкова, 25б, 37.

Планируется, что подача воды возобновится в 12.00.