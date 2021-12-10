10 Декабря 2021
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Общество В России
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Автомошенники придумали новую схему подставных автоаварий

Автомошенники в России ради выплат по страховке начали устраивать реальные автоаварии, где повреждаются дорогостоящие автомобили.

Как сообщает Всероссийский союз страховщиков, при этом злоумышленники ведут видеосъемку, подтверждающую аварию. По словам участников рынка, аферисты инсценируют аварии с праворульными иномарками или с автомобилями, у которых дорогие запчасти, так как компании не всегда могут отремонтировать такие авто по закону об ОСАГО из-за высокой стоимости ущерба или длительного срока поставок деталей. Поэтому клиент получает денежную выплату.

За девять месяцев объем мошенничества в автостраховании составил 2,9 млрд руб., сообщают "Известия".

Напомним, Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО.

Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

Теги: мошенники, транспорт ОСАГО



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