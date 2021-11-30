Аксенов ждет Лукашенко в Крыму: "Это визит откроет колоссальные возможности"

После заявления белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он считает Крым российским "де-юре и де-факто", а также собирается посетить полуостров, глава автономной республики Сергей Аксенов пригласил главу государства в гости.

"Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он считает, что у Белоруссии и Крыма большой потенциал в развитии двусторонних отношений: "Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма".