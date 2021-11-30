30 Ноября 2021
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Аксенов, Развожаев, Путин на мотоцикле (2019) | Фото: kremlin.ru

Аксенов ждет Лукашенко в Крыму: "Это визит откроет колоссальные возможности"

После заявления белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он считает Крым российским "де-юре и де-факто", а также собирается посетить полуостров, глава автономной республики Сергей Аксенов пригласил главу государства в гости.

"Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он считает, что у Белоруссии и Крыма большой потенциал в развитии двусторонних отношений: "Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма".

Теги: сергей аксенов, александр лукашенко, крым, белоруссия



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