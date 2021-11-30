"Что там келья, что тут": правозащитница назвала "политическим" дело экс-схиигумена Сергия

Правозащитница, экс-член ОНК Москвы Марина Литвинович прокомментировала приговор экс-схихигумену Сергию (Николаю Романову), бывшему духовному лидеру Среднеуральского женского монастыря. Сегодня суд приговорил его к трем с половиной годам колонии, признал виновным в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве. Защита Сергия намерена обжаловать приговор.

"Сергий просидел в СИЗО почти год. Я первый раз его видела 30 декабря 2020, с тех пор видела еще пару раз. Его дело, конечно, политическое, поскольку там все статьи УК ему "натягивали", - пишет Литвинович в своем Telegram-канале.

Литвинович вспомнила, как несколько раз навещала вместе с другими правозащитниками Сергия в СИЗО. Даже в такие моменты он не переставал проповедовать и осенял гостей крестными знамениями, из-за чего они чувствовали себя не слишком уютно.

"Все время повторял, что молится за Россию, призывал всех к покаянию. В СИЗО к нему, кстати, сотрудники относились с уважением, сначала даже разрешили остаться в его схиме, правда, потом он ее всё-таки снял. Держал голодовку. Радовал нас афоризмами: "Что келья там, что келья тут (в СИЗО) - одно и то же!" – вспоминает правозащитница.

Она считает, что Романову, который в советское время отсидел в тюрьме за убийство и грабеж, в колонии будет не так уж сложно, тем более, что сидеть ему осталось два года.