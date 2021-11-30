Рабочие места госслужащих в Тюменской области комплектуют отечественным ПО

В Тюменской области, как и во всей стране, активно продолжается процесс импортозамещения. На сегодняшний день в регионе определен состав отечественного офисного программного обеспечения для рабочего места сотрудника органа власти, проводятся тестирования аппаратной платформы отечественного производства. Протестировано порядка пяти отечественных операционных систем, двух аппаратных платформ, четырех пакетов офисного ПО. Кроме того, начат процесс внедрения отечественных решений в работу органов местного самоуправления, а также организаций сферы здравоохранения.

На отечественном рынке сегодня существует несколько компаний, решения которых соответствуют требованиям, предъявляемым к продуктам импортозамещения. Недавно одна из таких компаний получила от Минпромторга субсидии на создание двух новых процессоров. Один будет ориентирован на ноутбуки, другой — на серверы. Средства были выделены Минпромторгом РФ по итогам тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию. Инженерные образцы нового процессора ожидаются в 2023 году.

Тем временем, сотрудниками ГКУ ТО "Центр информационных технологий Тюменской области" уже протестировано несколько процессоров отечественной разработки. Тестирование показало, что их производительность достаточна для офисной работы сотрудников, но есть несовместимость с некоторыми информационными системами, которые используются в органах власти.

Работы по изучению и тестированию новых версий аппаратного обеспечения для рабочих мест сотрудников органов власти Тюменской области на основе отечественных решений проходят в рамках мероприятий регионального проекта "Информационная безопасность", за реализацию которого отвечает департамент информатизации Тюменской области.