Рабочие места госслужащих в Тюменской области комплектуют отечественным ПО

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
MacBook Pro ноутбук макбук офис лэптоп компьютер клавиатура (2019) | Фото:Pixabay

Рабочие места госслужащих в Тюменской области комплектуют отечественным ПО

В Тюменской области, как и во всей стране, активно продолжается процесс импортозамещения. На сегодняшний день в регионе определен состав отечественного офисного программного обеспечения для рабочего места сотрудника органа власти, проводятся тестирования аппаратной платформы отечественного производства. Протестировано порядка пяти отечественных операционных систем, двух аппаратных платформ, четырех пакетов офисного ПО. Кроме того, начат процесс внедрения отечественных решений в работу органов местного самоуправления, а также организаций сферы здравоохранения.

На отечественном рынке сегодня существует несколько компаний, решения которых соответствуют требованиям, предъявляемым к продуктам импортозамещения. Недавно одна из таких компаний получила от Минпромторга субсидии на создание двух новых процессоров. Один будет ориентирован на ноутбуки, другой — на серверы. Средства были выделены Минпромторгом РФ по итогам тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию. Инженерные образцы нового процессора ожидаются в 2023 году.

Тем временем, сотрудниками ГКУ ТО "Центр информационных технологий Тюменской области" уже протестировано несколько процессоров отечественной разработки. Тестирование показало, что их производительность достаточна для офисной работы сотрудников, но есть несовместимость с некоторыми информационными системами, которые используются в органах власти.

Работы по изучению и тестированию новых версий аппаратного обеспечения для рабочих мест сотрудников органов власти Тюменской области на основе отечественных решений проходят в рамках мероприятий регионального проекта "Информационная безопасность", за реализацию которого отвечает департамент информатизации Тюменской области.

Теги: рабочее место госслужащего, отечественное по



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6242

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети