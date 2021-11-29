В ВОЗ назвали очень высоким риск распространения омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сайте организации отмечается, что риск распространения омикрон-штамма на глобальном уровне очень высок. В связи с этим в ВОЗ призвали страны увеличить темпы вакцинации населения.

Между тем, в Центре имени Гамалеи считают, что пока поднимать панику из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не стоит, все меры профилактики сохраняются: ношение масок, первичная и повторная вакцинация.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что существующие вакцины будут по-прежнему защищать от тяжелого течения коронавируса.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

Также ВОЗ предупредила, что риск заражения новым штаммом омикрон у переболевших коронавирусом может быть гораздо выше.