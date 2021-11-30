Нижний Тагил выходит на акцию протеста против QR-кодов

В Нижнем Тагиле пройдет акция протеста против введения в регионе QR-кодов.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", протестующие соберутся 4 декабря в Комсомольском сквере. Начало мероприятия - в 12.00.

"Как вы знаете, по всей стране во многих городах люди выходят высказывать свое мнение по поводу ограничений прав человека, в том числе введением QR-кодов. И мы считаем, что Нижний Тагил тоже должен выйти и высказать свое мнение по поводу всего происходящего", - говорится в видеообращении движения в социальной сети.

По словам организаторов, в мэрию уже подано оповещение о предстоящем публичном мероприятии.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошла новая акция против QR-кодов. Пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоялся у КРК "Уралец" и собрал более трех сотен человек.