30 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Пикет противников QR-кодов в Екатеринбурге. (2021) | Фото: Накануне.RU

Нижний Тагил выходит на акцию протеста против QR-кодов

В Нижнем Тагиле пройдет акция протеста против введения в регионе QR-кодов.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", протестующие соберутся 4 декабря в Комсомольском сквере. Начало мероприятия - в 12.00.

"Как вы знаете, по всей стране во многих городах люди выходят высказывать свое мнение по поводу ограничений прав человека, в том числе введением QR-кодов. И мы считаем, что Нижний Тагил тоже должен выйти и высказать свое мнение по поводу всего происходящего", - говорится в видеообращении движения в социальной сети.

По словам организаторов, в мэрию уже подано оповещение о предстоящем публичном мероприятии.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошла новая акция против QR-кодов. Пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоялся у КРК "Уралец" и собрал более трех сотен человек.

Теги: QR-коды, протест, Нижний Тагил



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