ВОЗ заявила, что Фонд Рокфеллера помогает ей "смотреть в будущее"

ВОЗ опубликовала на своем сайте материал о том, что вместе с Фондом Рокфеллера они определяют, как управлять здравоохранением в глобальном масштабе. "Взгляд в будущее" - так называется материал.

Отмечается, что Фонд Рокфеллера является основным спонсором ВОЗ. Недавно началась работа над цифровым контролем в здравоохранении. Идет расширение тестирования на вирусы, продвижение использования цифровых продуктов в здравоохранении, то есть QR-кодов или ковид-паспортов. А в настоящее

время Фонд Рокфеллера и ВОЗ возглавляют рабочую группу по ускорению доступа к инструментам по "геномному надзору".

На днях как раз началась спецсессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, на которой планируется обосновать будущее "пандемическое соглашение" - что страны признают руководящую и координирующую роль ВОЗ в управлении глобальным здравоохранением. Состав делегации России возглавляет министр здравоохранения Михаил Мурашко, который в сентябре подписался под принципом единого здоровья людей и животных при координирующей роли ВОЗ.