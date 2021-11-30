30 Ноября 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ заявила, что Фонд Рокфеллера помогает ей "смотреть в будущее"

ВОЗ опубликовала на своем сайте материал о том, что вместе с Фондом Рокфеллера они определяют, как управлять здравоохранением в глобальном масштабе. "Взгляд в будущее" - так называется материал.

Отмечается, что Фонд Рокфеллера является основным спонсором ВОЗ. Недавно началась работа над цифровым контролем в здравоохранении. Идет расширение тестирования на вирусы, продвижение использования цифровых продуктов в здравоохранении, то есть QR-кодов или ковид-паспортов. А в настоящее
время Фонд Рокфеллера и ВОЗ возглавляют рабочую группу по ускорению доступа к инструментам по "геномному надзору".

На днях как раз началась спецсессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, на которой планируется обосновать будущее "пандемическое соглашение" - что страны признают руководящую и координирующую роль ВОЗ в управлении глобальным здравоохранением. Состав делегации России возглавляет министр здравоохранения Михаил Мурашко, который в сентябре подписался под принципом единого здоровья людей и животных при координирующей роли ВОЗ.

Теги: ВОЗ, фонд рокфеллера



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