У спикера южноуральского ЗСО будет пять заместителей

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев назвал кандидатов, которые получат посты вице-спикеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

У Лазарева будет пять заместителей. Сохранят свой посты вице-спикеры Юрий Карликанов и Вадим Ромасенко. Первый будет курировать работу комитета по строительной политике и ЖКХ, а Ромасенко - работу комитета по экономической политике и предпринимательству.

Должности заместителей председателя также получат Павел Шиляев (будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию), Павел Киселев (комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, а также аграрный комитет) и Олег Гербер, который продолжит возглавлять комитет по информационной политике.

Комитетом ЗСО по строительной политике и ЖКХ будет руководить Алексей Денисенко.

Александр Лазарев также возглавляет фракцию "Единой России" в ЗСО. Посты заместителей руководителя фракции предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу.

Спикер ЗСО подчеркнул, что по кандидатурам замов прошли консультации с губернатором Алексеем Текслером. Теперь решение о их назначении будет принято на заседании областного парламента 23 декабря.

Напомним, 16 ноября депутаты приняли отставку Владимира Мякуша с поста председателя ЗСО. Также он досрочно сложил полномочия депутата. После отставки Владимир Мякуш станет советником губернатора Челябинской области. Новым спикером был избран Александр Лазарев.