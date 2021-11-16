Владимир Мякуш покинул должность председателя ЗСО

Владимир Мякуш сложил полномочия председателя Законодательного собрания Челябинской области. Такое решение было принято на внеочередном заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании Владимир Мякуш рассказал, что он принял решение уйти в отставку и сложить депутатские полномочия. Он подчеркнул, что это осознанное решение. В 2020 году он обратился с предложением к губернатору Алексею Текслеру и руководству "Единой России", чтобы не выдвигаться в очередной созыв в ЗСО. Но тогда была достигнута договоренность, что Мякуш будет работать до выборов в Госдуму.

Также Владимир Мякуш досрочно сложил полномочия депутата ЗСО.

Напомним, о своем решение покинуть пост Владимир Мякуш сообщил на встрече с губернатором Алексеем Текслером. На должность спикера он предложил своего заместителя Александра Лазарева. Это решение обсуждалось давно.

После отставки Владимир Мякуш станет советником губернатора Челябинской области.

Владимиру Мякушу 73 года. Он возглавляет Законодательное собрание Челябинской области с 2005 года. На эту должность он избирался пять раз. До 2020 года был секретарем Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".