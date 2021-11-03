Москва не будет продлевать "нерабочие дни", – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что "нерабочие дни" в столице после 7 ноября продлеваться не будут. По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом в городе стабилизировалась.
"К обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений", - заявил градоначальник.
Среди сохраняющихся ограничений будет домашний режим для пенсионеров, дистанционка для 30% штата компаний, вход в театры и музеи с понедельника будет осуществляться только по QR-кодам.
Между тем, продлить режим "нерабочих дней" после 7 ноября решили Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области.