Москва не будет продлевать "нерабочие дни", – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что "нерабочие дни" в столице после 7 ноября продлеваться не будут. По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом в городе стабилизировалась.

"К обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений", - заявил градоначальник.

Среди сохраняющихся ограничений будет домашний режим для пенсионеров, дистанционка для 30% штата компаний, вход в театры и музеи с понедельника будет осуществляться только по QR-кодам.

Между тем, продлить режим "нерабочих дней" после 7 ноября решили Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области.