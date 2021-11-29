29 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Проект медицинского центра Универсиады-2023 (2021) | Фото: Пресс-центр Группы Синара

В Екатеринбурге стартует строительство медицинского центра Универсиады-2023

В Уральской столице стартует строительство Медицинского центра Деревни Универсиады-2023. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре группы "Синара", генподрядчик - "Синара Девелопмент", который и осуществляет строительство всех объектов Деревни, получил положительное заключение государственной экспертизы. Медцентр расположится в районе "Новокольцовский", а после проведения Всемирных студенческих игр будет служить студентам и жителям района, как поликлиника.

В четырехэтажном здании площадью в 7,2 тыс. квадратных метров расположатся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии, отделение лучевой диагностики, пункт неотложной травматологической помощи, стоматология, аптека. На время Универсиады центр будет служить для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и для размещения блока антидопингового контроля.

Проект медицинского центра Универсиады-2023(2021)|Фото: Пресс-центр Группы СинараПроект медицинского центра Универсиады-2023(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

"Медицинский центр стал последним объектом Деревни Универсиады, получившим заключение госэкспертизы. Теперь все объекты находятся в стадии активного строительства, в двух корпусах общежитий, общественном центре и Дворец водных видов спорта закрыт тепловой контур. В ближайшее время строители приступят к возведению медицинского центра, сейчас ведется вертикальная планировка участка и работы по устройству дренажной сети. На очереди – строительство монолитных конструкций" - отметил генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Дизайнеры также поработали над внешней привлекательностью здания и озаботились удобством посещения его пациентами. Более сложный и замысловатый образ прямоугольному корпусу придают разные по масштабу элементы, а также чередование глухих и остекленных участков стен. А в границах участка предусмотрено размещение открытой автостоянки на 49 мест для легкового транспорта и на три места для стоянки дежурных машин "скорой помощи".

Проект медицинского центра Универсиады-2023(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

Напомним, что министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высоко оценил уровень готовности объектов инфраструктуры Универсиады-2023. Согласно последней проведенной экспертизе, объекты Универсиады-2023 оцениваются в сумму порядка 34 млрд руб. Это не окончательная цифра, поскольку в оценку не входили медицинский центр и дорожные сети.

Теги: Универсиада, медицинский центр, строительство, госэкспертиза



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