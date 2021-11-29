29 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Миассе жителей пустят на публичные слушания по проекту бюджета только по QR-коду

В Миассе на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2022 год и плановый период в администрации города смогут присутствовать только жители, у которых есть QR-код, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в 17 часов в здании администрации состоятся публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа, а через 30 минут после этого начнутся слушания по проекту бюджета.

"Участникам публичных слушаний, желающим присутствовать на них лично, необходимо при себе иметь действующий QR-код", - говорится в сообщении мэрии со ссылкой на распоряжение правительства Челябинской области.

Жители города, у которых нет QR-кода, смогут посмотреть только прямую трансляцию слушаний.

Напомним, в Челябинской области QR-код требуется при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита будет осуществляться также по QR-кодам.

Теги: QR-код, коронавирус, публичные слушания,



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