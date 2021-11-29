29 Ноября 2021
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Общество Москва
Юрий Дудь (2018) | Фото:ТНТ4

Мосгордсуд отказался изменить приговор Юрию Дудю

Мосгордсуд не стал изменять решение нижестоящей инстанции о штрафе журналисту и блогеру Юрию Дудю.

Напомним, 20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначил журналисту административный штраф в 100 тыс. руб. Дудь подал апелляционную жалобу, но ее не удовлетворили, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

Теги: мосгорсуд, юрий дудь, приговор, штраф, административное дело, моргенштерн



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