Мосгордсуд отказался изменить приговор Юрию Дудю

Мосгордсуд не стал изменять решение нижестоящей инстанции о штрафе журналисту и блогеру Юрию Дудю.

Напомним, 20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначил журналисту административный штраф в 100 тыс. руб. Дудь подал апелляционную жалобу, но ее не удовлетворили, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.