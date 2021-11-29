29 Ноября 2021
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Экономика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин увеличил до 10% ВВП отметку, после достижения которой "кубышку" ФНБ можно начинать тратить

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 10% ВВП объема Фонда национального благосостояния (ФНБ), при достижении которого средства фонда можно начинать тратить на инвестирование в инфраструктурные проекты. До сих пор этот уровень составлял 7%. Впрочем, Сейчас объем ФНБ превышает и новый порог, расходование средств из него началось в этом году.

Законопроект, рожденный в Минфине, сильно критиковали оппозиционные депутаты Госдумы, а также ряд бизнесменов и экономистов. Они считают, что практика сбережения "на черный день" огромных средств, которые сопоставимы с бюджетом, неоправданна, особенно в условиях, когда "черный день" очевидно настал, а президент требует от правительства роста экономики выше среднемирового уровня.

Теги: фнб, ввп, резерв, расходы, инвестиции



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