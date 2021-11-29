29 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
ДТП (2021) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю / Людмила Рязанцева

В Алтайском крае три школьника погибли в автомобиле, столкнувшемся со снегоуборочным поездом

В Тальменском районе Алтайского края снегоуборочный поезд снес легковой автомобиль, в котором учительница из местной школы везла домой четырех детей – своих учеников.

В результате ДТП погибли два мальчика и девочка восьми лет, еще один ребенок и сама учительница госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет проверяет не только обстоятельства аварии, но и почему учительница возила детей к месту учебы и обратно на своем автомобилей.

ДТП(2021)|Фото: СУ СКР по Алтайскому краю / Людмила Рязанцева

Теги: школьники, поезд, дтп, гибель



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