Оперштаб рассматривает новые ограничения из-за "омикрон"-штамма коронавируса

В России рассматривают новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, "какие-то решения" принимались в пятницу, на заседании оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой.

"Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск распространения омикрон-штамма на глобальном уровне очень высок. Несколько стран уже запретили въезд иностранцам в связи с новым штаммом COVID.