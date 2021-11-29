29 Ноября 2021
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Общество В России
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Оперштаб рассматривает новые ограничения из-за "омикрон"-штамма коронавируса

В России рассматривают новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, "какие-то решения" принимались в пятницу, на заседании оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой.

"Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск распространения омикрон-штамма на глобальном уровне очень высок. Несколько стран уже запретили въезд иностранцам в связи с новым штаммом COVID.

Теги: омикрон-штамм, ограничения, коронавирус



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