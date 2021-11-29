Правительство России направит 80 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при взрыве в шахте "Листвяжная"

Правительство России выделило около 80 млн руб. на помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил в понедельник глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, ‒ по 400 тыс. рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. рублей", - заявил премьер-министр.

Он напомнил, что материальную помощь людям также окажут власти Кузбасса, муниципалитеты и компания – владелец шахты. Мишустин предостерег от бюрократической волокиты в вопросе доведения денег до людей. Этим займется вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за энергетику.

"Никто не должен быть обделен вниманием и заботой. Сделайте для этого все возможное", – добавил Михаил Мишустин.