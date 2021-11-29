ОМОН задержал 400 болельщиков ЦСКА после матча с "Зенитом", где фанаты устроили файер-шоу

В Москве ОМОН задержал около 400 футбольных болельщиков из числа поклонников ЦСКА после матча армейцев с "Зенитом", который проходил на домашнем стадионе красно-синих – "ВЭБ-Арене".

Причиной недовольства правоохранительных органов стало поведение фанатов-радикалов: они жгли файеры во время матча, в результате одну из трибун практически полностью заволокло дымом. По данным РИА Новости, спустя даже три часа после окончания игры продолжались обыски и задержания. Сообщается, что в числе задержанных были женщины и несовершеннолетние.

ЦСКА, кстати, проиграл питерцам со счетом 0:2.

Инцидент с пиротехническим шоу уже прокомментировали в руководстве Российской премьер-лиги, а также в самом клубе.

"В случае с инцидентом на "ВЭБ-Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом", - заявили в РПЛ.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему, - заявили в ЦСКА. - К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков".