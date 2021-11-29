Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах решили не вводить

Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, пояснил он РИА Новости.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Резонансный проект вызвал широкое обсуждение, сейчас он направлен в регионы для получения отзывов от заксобраний субъектов.

"Ведомости" сообщили, что первое чтение законопроектов назначено на 16 декабря, второе чтение пройдет в январе. Пауза между вторым и третьим чтениями будет меньше месяца, поэтому наверняка законы примут до 1 февраля.