"Эксперт РА": в течение года с рынка могут уйти 29 банков

29 кредитных организаций России, что составляет около 8% от общего числа в стране, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года.

Как следует из обзора "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА", в качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. В зоне риска почти половина банков с низкими рейтингами.

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин считает, что основные риски для банковского сектора на ближайший год находятся в области кредитования. Существует опасность роста доли просрочки по реструктурированной в 2020 году задолженности, поэтому банкам придется увеличить объем формируемых резервов, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банковского сектора России в 2021 году может достичь 2,5 трлн руб., что станет максимумом в истории.

В 2022 году этот показатель может повторить или побить этот рекорд.