Великобритания вводит обязательные ПЦР-тесты для всех прибывающих в страну

Великобритания со вторника, 30 ноября возвращает обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну. Также все прибывающие должны будут соблюдать карантин до получения отрицательного результата.

На это ужесточение власти страны пошли после того, как подтвердилось три новых случая ввоза в Великобританию омикрон-штамма коронавируса, который, предположительно, опаснее и заразнее дельта-штамма.

Между тем, Марокко уже с 29 ноября прекращает прием всех иностранных рейсов. Это африканское государство станет вторым после Израиля, решившимся на столь серьезное ограничение из-за появления омикрон-штамма.