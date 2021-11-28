28 Ноября 2021
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Общество Москва
Дима Билан (2017) | Фото:instagram.com/bilanofficial

"Иногда так бывает – человек напивается": в сети обсуждают очередное странное выступление Димы Билана

В сети обсуждают видео со странным выступлением Димы Билана на частном концерте в Казахстане. Зрители, присутствовавшие на мероприятии, подозревают что артист принял что-то горячительное – у него была заторможенная речь, он не попадал в музыку, странно двигался, в какой-то момент просто присел с отсутствующим взглядом.

Позже певец косвенно подтвердил догадки, опубликовав в Instagram видео с комментарием. В нем он, кстати, пьет из похожей на пивную бутылки, чуть не плачет и говорит тоже не совсем трезво.

"Вы знаете, иногда так бывает – человек напивается. Неужели с вами такого не было?", - говорит Билан. Он жалуется, что трое суток не спал, у него все время то съемки, то концерты, то песни, а еще скоро сорокалетний юбилей, и не избежать жесткого гастрольного графика по этому поводу. Билан заявил, что ему приходится все время находиться в состоянии "высечения искр", тут он чуть не зарыдал, сказав об усталости.

Мнения в сети разделились. Кто-то жалеет Билана, например, Ксения Собчак: "Грустно от сторис Димы Билана и от видео из Казахстана. Сейчас его все будут шеймить, но очевидно, что человек дико ******* (устал). Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7".

Другие вспомнили, что Билан не так давно пьяным выступал на публичном мероприятии – праздновании Дня города в Самаре. И что если артист не может быть в форме – может себе позволить не выступать, рабом он не является (но в деньгах, конечно, потеряет). Telegram-канал "Бабская курилка" замечает на реплику Собчак: "Ну, вообще-то в таком случае у нас вся страна спиться может. Ибо в России все находятся в состоянии не просто "высечения искр", а борьбы за существования, ***. Билан публичный человек, это выбор. И, если ты выбрал это, неси лицо. Не вывозишь? Уходи со сцены и делай чипсы там или бургерную или ****** (лицом) торгуй для растворимого кофе, *** знает. Короче, надо уходить Димке со сцены. Мы его ужасно любим. Но время пришло".

Теги: дима билан, пьянство, концерт, срыв, стресс, истерика



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