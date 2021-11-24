Наших граждан задевает, что туристов из других стран в Египте досматривают не так тщательно - АТОР

Хотя Египет продолжает оставаться востребованным направлением иностранного отдыха для россиян, ситуация с досмотрами в аэропортах страны беспокоит, особенно в преддверии новогодних каникул, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, при открытии Египта, который "был таким вожделенным направлением для россиян", загрузка рейсов составляла 80%, а в "нерабочие дни" и все 100%.

Но примерно тогда же и возникла проблема с особо тщательным досмотром в аэропортах. Она не была бы столь острой, если бы египетские власти направили на досмотр россиян больше людей и технических средств, считают в АТОР.

"Это связано с тем, что аэропорты не по-детски серьезно восприняли требования российских властей. При этом коридоров, по которым можно было бы пройти, могло бы быть больше. Мы полагаем, что проблема в нехватке персонала и технических средств. Египетская сторона заверяет, что постарается решить проблему. Наших граждан задевает, что туристов из других стран досматривают не так тщательно. А мы сами просили, чтобы нас досматривали так скрупулезно". – объясняет Ломидзе.