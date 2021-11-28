28 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Александр Градский (2018) | Фото:Википедия

Первый канал продолжит показ шоу "Голос" с участием Александра Градского

Первый канал продолжит показывать десятый сезон шоу "Голос", где певец Александр Градский выступал судьей. О смерти народного артиста России стало известно сегодня утром.

"Мы считаем своим долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время", - цитирует ТАСС пресс-службу Первого канала.

Градский скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. Два дня назад стало известно о госпитализации артиста.

Теги: первый канал, голос, александр градский



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