Скончался певец и композитор Александр Градский

СМИ сообщили о смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. Ему было 72 года.

В пятницу стало известно об экстренной госпитализации артиста в Москве с подозрением на инсульт. Сообщалось, что Градский почувствовал себя плохо, когда находился дома. По данным ТЕН ТВ, звезду в больнице поместили в реанимации, мужчина был в тяжелом состоянии.

"Московский комсомолец" писал, что Градский в сентябре перенес коронавирус, после чего состояние его здоровья ухудшилось и вызывало опасения.