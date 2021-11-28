28 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Александр Градский (2018) | Фото:Википедия

Скончался певец и композитор Александр Градский

СМИ сообщили о смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. Ему было 72 года.

В пятницу стало известно об экстренной госпитализации артиста в Москве с подозрением на инсульт. Сообщалось, что Градский почувствовал себя плохо, когда находился дома. По данным ТЕН ТВ, звезду в больнице поместили в реанимации, мужчина был в тяжелом состоянии.

"Московский комсомолец" писал, что Градский в сентябре перенес коронавирус, после чего состояние его здоровья ухудшилось и вызывало опасения.

Теги: александр градский, инсульт, коронавирус



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