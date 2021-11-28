Главврач ковидной больницы назвал "балаганом" визит антипрививочников в "красную зону"

Главные врачи больниц, написавшие открытое письмо антипрививочникам и пригласившие тех в "красные зоны", вероятно, скоро пожалеют о своем решении. Откликнувшиеся на призыв антиваксеры не готовы соблюдать жесткие правила безопасности, чтобы пройти посмотреть на больных с коронавирусом.

Так, главный врач московской городской клинической больницы №15 им. Филатова Валерий Вечорко назвал капризы антиваксеров "балаганом". Только трое антипрививочников из девяти, пришедших на экскурсию, согласились надеть защитный костюм для прохода в "красную зону".

"Там людей лечат, спасают от смерти, а мы здесь устроили какой-то балаган: то я пойду, я не пойду, я надену маску, не надену маску. У нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила. Если кто-то не согласен по этим правилам дальше продолжать нашу встречу, тогда на этом мы заканчиваем и никуда никто не пойдет", - заявил Вечорко антиваксерам, визит которых снимали для новостей журналисты федеральных телеканалов.

Одна из отказавшихся надевать костюм женщина предположила, что посредством СИЗов медики занесут ей инфекцию. Еще одного посетителя в черной балаклаве вывели из больницы сотрудники полиции "за нарушение общественного порядка". Блогер Антон Тарасов в эфире телеканалов связал заболевание с обработкой улиц химикатами и вышками 5G, пишет "Коммерсант". Издание добавило, что побывавшие в "красной зоне" антиваксеры не изменили своего мнения.

Напомним, на минувшей неделе несколько главных врачей ведущих российских больниц выступили с обращением к известным политикам, артистам и общественным деятелям из числа противников вакцинации, не верящих в существовании коронавируса или выступающих против QR-кодов. Им, как лидерам мнений, предложили посетить "красные зоны" больниц, где люди умирают от ковида. Никто из упомянутых в обращении личностей, начиная Зюгановым и заканчивая телеведущим Оскаром Кучерой, в больницы так и не пришел.