26 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске заключен под стражу мужчина, ударивший ножом сотрудника ГИБДД

В Магнитогорске суд заключил под стражу на два месяца мужчину, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД в служебной машине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 24 ноября. Пьяный мужчина в служебном автомобиле ДПС нанес удары ножом инспектору, который получил ранения в жизненно важные органы.

Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Обвиняемый вину признал. Он просил суд отправить его под домашний арест, но с учетом того, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, официально не трудоустроен, находится на подписке о невыезде по другому уголовному делу, суд отправил его под арест до 25 января.

Теги: инспектор ГИБДД, ДПС, нападение, арест,



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