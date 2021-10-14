Отставка главного редактора свердловской "Областной газеты" не подтвердилась
Главный редактор свердловской "Областной газеты" Дмитрий Полянин не уволен и продолжает работать.
Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Полянин якобы отправлен в отставку. Информация об этом появилась и в Telegram-каналах. Утверждалось, что решение об увольнении главреда приняли власти региона.
Однако в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что это не соответствует действительности.
"Он работает", - сообщили Накануне.RU в ДИПе.
Получить оперативный комментарий самого Дмитрия Полянина не удалось.
"Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание.