Отставка главного редактора свердловской "Областной газеты" не подтвердилась

Главный редактор свердловской "Областной газеты" Дмитрий Полянин не уволен и продолжает работать.

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Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Полянин якобы отправлен в отставку. Информация об этом появилась и в Telegram-каналах. Утверждалось, что решение об увольнении главреда приняли власти региона.

Однако в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что это не соответствует действительности.

"Он работает", - сообщили Накануне.RU в ДИПе.

Получить оперативный комментарий самого Дмитрия Полянина не удалось.

"Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание.