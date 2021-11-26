26 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" забросил пять шайб в ворота "Адмирала"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал крупную победу над "Адмиралом" из Владивостока.

Встреча состоялась сегодня на "Фетисов-Арене" и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. У "Автомобилиста" хет-трик оформил Алексей Макеев, еще по шайбе на счету Патриса Кормье и Станислава Бочарова. "Адмирал" сумел ответить лишь точным броском Микса Индрашиса.

В данный момент "Автомобилист" занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 33 матчах. Следующую игру команда Билла Питерса проведет в воскресенье, 28 ноября. Соперником будет новосибирская "Сибирь".

Напомним, что перед сегодняшним матчем ХК "Автомобилист" потерпел два разгромных поражения подряд.

Теги: Автомобилист, Адмирал, победа



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