"Автомобилист" забросил пять шайб в ворота "Адмирала"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал крупную победу над "Адмиралом" из Владивостока.

Встреча состоялась сегодня на "Фетисов-Арене" и завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. У "Автомобилиста" хет-трик оформил Алексей Макеев, еще по шайбе на счету Патриса Кормье и Станислава Бочарова. "Адмирал" сумел ответить лишь точным броском Микса Индрашиса.

В данный момент "Автомобилист" занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 33 матчах. Следующую игру команда Билла Питерса проведет в воскресенье, 28 ноября. Соперником будет новосибирская "Сибирь".

Напомним, что перед сегодняшним матчем ХК "Автомобилист" потерпел два разгромных поражения подряд.