24 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" потерпел второе поражение подряд со счетом 0:3

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" потерпел второе разгромное поражение подряд. Сегодня команда Билла Питерса уступила "Амуру".

Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Шайбы в ворота Дмитрия Шикина отправили Данил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко.

Следующий матч уральцы проведут также в гостях 26 ноября. Соперником будет "Адмирал" из Владивостока.

Напомним, в минувшее воскресенье "Автомобилист" в Екатеринбурге уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0:3. После матча Питерс заявил, что игра ему понравилась.



Теги: Автомобилист, Амур, Питерс



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