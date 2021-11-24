"Автомобилист" потерпел второе поражение подряд со счетом 0:3

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" потерпел второе разгромное поражение подряд. Сегодня команда Билла Питерса уступила "Амуру".

Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Шайбы в ворота Дмитрия Шикина отправили Данил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко.

Следующий матч уральцы проведут также в гостях 26 ноября. Соперником будет "Адмирал" из Владивостока.

Напомним, в минувшее воскресенье "Автомобилист" в Екатеринбурге уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0:3. После матча Питерс заявил, что игра ему понравилась.