В Челябинске после кражи решеток ливневой канализации возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту кражи люков и ливневых решеток, сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с 22 по 26 октября неизвестный украл на улице Конструктора Духова два канализационных люка и 12 ливневых решеток. Ущерб составил 92,5 тыс. рублей.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Напомним, дорога по улице Конструктора Духова была построена в этом году, но подрядчик "АрСак" не завершил работы по благоустройству, поэтому объект не принят в муниципальную казну. Подрядчик восстановил похищенные решетки. Однако за последние дни неизвестные украли 35 решеток. Опасные места обозначили подручными средствами.