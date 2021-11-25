25 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Ливневая канализация (2016) | Фото: dorhoz44.ru

В Челябинске с новой дороги украли 35 решеток ливневой канализации

В Челябинске на улице Конструктора Духова украли 35 решеток ливневой канализации. По факту кражи подано заявление в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Дорога по улице Конструктора Духова была построена в этом году, но подрядчик "АрСак" не завершил работы по благоустройству, поэтому объект не принят в муниципальную казну. Эта дорога была построена к новой школе для безопасности детей.

Ранее было похищено десять решеток. Они были восстановлены и приварены, но это не помогло. За последние дни неизвестные украли 35 решеток. Опасные места обозначили подручными средствами. Полицию просят проверить все близлежащие пункты приема металла.

Сейчас в школе проводятся внеплановые уроки по безопасности, где детям рассказывают о сложившейся ситуации и объясняют, как себя вести.



Теги: решетка, кража, металлолом, дети,



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