26 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Суд отправил в колонию банду тагильчан, обокравших около 30 пенсионеров

Суд вынес приговор троим жителям Нижнего Тагила. Их признали виновными в ряде краж и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019-2020 годах злоумышленники похищали денежные средства у престарелых уральцев. Организатор преступной группы, используя персональные данные пенсионеров, незаконно полученные из клиентской базы по месту его прежней работы, привозил соучастников к домам жертв.

Впоследствии подельники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, отвлекали пожилых людей. В это время их сообщники проходили в квартиры и похищали все имеющиеся у пенсионеров деньги и ювелирные изделия. По материалам дела, всего был причинен ущерб 28 потерпевшим на сумму свыше 2,5 млн рублей.

Суд назначил участникам банды от 5 лет лишения свободы со штрафом в 8 тысяч рублей до 7 лет "зоны". Двое злоумышленников будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима, еще один осужденный - в колонии строгого режима.

Теги: пенсионеры, банда, суд, Нижний Тагил



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