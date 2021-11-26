26 Ноября 2021
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МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

СМИ: Отверстие на МКС в 2018 году могла проделать астронавт NASA

Отверстие на МКС в 2018 году могла проделать астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор, сообщают "Известия".

Газета пишет о существовании минимум двух версий, которые могут объяснить поступок астронавта.

Так, согласно первой, Серина хотела вернуться на Землю из-за проблем со здоровьем - в ее шейной вене образовался тромб.

По второй версии, Ауньон-Ченселлор поссорилась с одним из членов команды, с которым у нее были романтические отношения, и не могла находиться в замкнутом пространстве со своим возлюбленным.

Ранее уже сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Официального подтверждения причастности американки к происшествию на борту МКС не поступало ни от Роскосмоса, ни от NASA.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что передали все результаты расследования причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" правоохранительным органам.

Напомним, 30 августа 2018 года на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался бытовой отсек российского пилотируемого корабля "Союз-МС", который отправился на МКС в июне.

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".

Теги: мкс, дыра, астронавт NASA



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