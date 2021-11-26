КПРФ получила 63 тысячи обращений против введения QR-кодов - Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ в Госдуме собрала несколько десятков тысяч обращений против введения QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

"Мы не ожидали такого вала писем! Только за первые сутки (после объявления о сборе обращений – прим. ред.) нам поступило 15 тыс. обращений. Всего мы получили более 63 тысяч обращений со всех регионов страны. Более того, письма продолжают поступать до сих пор! В четверг, 25 ноября, мы завершили обработку и печать обращений. В ближайшее время они будут направлены во все законодательные органы власти на местах, а также губернаторам и главам регионов", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

"Подчеркну: инициатива по сбору обращений против "электронных ошейников" получила горячую поддержку и небывалый отклик россиян. Люди самостоятельно подхватили и распространяли эту идею, делали репосты, организовывали группы поддержки, привлекали соседей, жителей целых домов и организаций, а также распечатывали объявления и расклеивали на подъездах в своем районе. Под постами в аккаунтах по сбору писем граждане оставили около 16 тысяч комментариев благодарности и поддержки", - добавил политик.

Напомним, все региональные парламенты, которые к этому моменту уже высказались о законопроектах, одобрили их. Сегодня же начинается обсуждение законопроектов на федеральном уровне – предложения правительства обсудят в Общественной палате России.