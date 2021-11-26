26 Ноября 2021
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Общество В России Москва
ГУМ, каток, Красная площадь (2013) | Фото:Накануне.RU

Собянин: Все новогодние ярмарки и катки в Москве этой зимой будут работать

В Москве этой зимой будут работать новогодние ярмарки и катки, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

Также он объявил о возобновлении работы уличных фестивалей на открытом воздухе. Так, фестиваль "Путешествие в Рождество" точно состоится, он будет работать при соблюдении всех санитарных норм.

При этом открытие праздничных мероприятий, проходящих в помещениях, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, добавил Собянин.

Ранее власти Москвы заявляли, что заболеваемость ковидом в столице снизилась на 50% после окончания нерабочих дней, число госпитализаций сократилось на 45%.

С 8 ноября в Москве ввели обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Теги: сергей собянин, катки, ярмарки, москва



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