Заболеваемость COVID-19 в Москве упала на 50% после нерабочих дней

Заболеваемость ковидом в столице снизилась на 50% после окончания нерабочих дней, число госпитализаций сократилось на 45%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова телеканалу "Россия 24".

Она добавила, что это снизило нагрузку на столичные больницы, что в дальнейшем позволит вернуть некоторые из них к нормальному функционированию.

Ракова также заявила, что ревакцинацию от COVID-19 прошла половина привитых жителей Москвы, пишет Regnum.

15 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, число госпитализированных - на 19%.

По мнению мэра, ключевую роль в улучшении ситуации сыграли нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным в начале ноября.