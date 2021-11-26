Губернатор Петербурга Беглов превратил в традицию командировки на дорогих бизнес-джетах

Журналисты Петербурга активно обсуждают визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского в столицу Сербии, но волнует всех не сама поездка, а то, на чем они отправились. Речь идет о бизнес-джете модели Legacy 600, зарегистрированном в Белграде. Перелет на нем, по подсчетам журналистов телеграм-канала «Занимательная конспирология», обошелся бюджету города в 3,5 миллиона рублей.

То, что действующий глава Северной столицы любит комфортные перелеты, не удивляет. Будучи на посту полпреда, Беглов также перемещался на бизнес-джетах. Так, в 2016 году на перелеты губернатора ушло 14 млн рублей, поэтому, скорее всего, дорогостоящие поездки стали для него привычкой, и отказываться от нее он, видимо, не собирается. А тем временем в Петербурге бушует экономический кризис на фоне пандемии и провальной антиковидной политики Смольного.

Отметим, что администрация Петербурга стала летать на бизнес-джетах именно с приходом к власти Беглова. Например, бывший губернатор Георгий Полтавченко в 2015 году планировал запретить городским чиновникам пользоваться услугами иностранных авиакомпаний и летать бизнес-классом в деловые командировки.